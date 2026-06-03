В Норильске бизнесмен получил 6 лет за хищение 65 млн при ликвидации свалок

В Норильске суд вынес приговор руководителю ООО «Профит» — он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.