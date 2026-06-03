В Норильске бизнесмен получил 6 лет за хищение 65 млн при ликвидации свалок

В Норильске суд вынес приговор руководителю ООО «Профит» — он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в 2022 году компания заключила с норильским МКУ «Управление экологии» два контракта: на ликвидацию несанкционированных свалок (21 млн рублей) и на строительство 60 площадок для отходов (85 млн рублей).
Свалки подрядчик убрал лишь частично, но по подложным документам получил полную оплату — свыше 9 млн рублей предприниматель присвоил.
При строительстве площадок использовали меньше материалов, чем предусмотрено сметой. По фиктивным актам компания получила более 85 млн рублей, из которых 56 млн похитили.
Для легализации денег в 2023 году через подконтрольные фирмы перевели более 24 млн рублей по фиктивным договорам — на эти средства позже приобрели недвижимость.
Суд приговорил руководителя к 6 годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта приостановлено.
Ранее мы сообщали, что подруга Малиновского получила 7 лет за вымогательство у мужа 35 млн рублей.