В Пермском крае вырастет стоимость посещения природных парков

Правительство Пермского края рассмотрит вопрос о значительном повышении стоимости посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующий проект постановления опубликован в нормативных правовых актов органа госвласти.
Для пяти природных парков может быть установлена дифференцированная цена разрешения на посещение ООПТ. Дороже всего может обойтись посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и Ординской пещеры: визит предлагается оценить в 500 ₽ Отдых в природном парке «Пермский» (в него входят Вишерский, Чусовской и Усьвинский кластеры) оценен в 300 ₽ По данным краевых властей, это самый популярный природный парк региона. Ежегодно его посещают от 70 до 170 тыс. человек (это более 80% всех оформленных разрешений). Визит на охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)» обойдется в 200 ₽ Сейчас стоимость посещения ООПТ в Прикамье составляет 150 ₽
Напомним: в феврале прошлого года стоимость разрешения на посещение региональных ООПТ увеличили со 100 до 150 ₽ От оплаты освобождены льготные категории граждан, например — участники Великой Отечественной войны, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, малоимущие и многодетные семьи, участники спецоперации и члены их семей, а также жители населенных пунктов, входящих в границы ООПТ.