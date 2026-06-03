В Пермском крае вырастет стоимость посещения природных парков

Для пяти природных парков может быть установлена дифференцированная цена разрешения на посещение ООПТ. Дороже всего может обойтись посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и Ординской пещеры: визит предлагается оценить в 500 ₽ Отдых в природном парке «Пермский» (в него входят Вишерский, Чусовской и Усьвинский кластеры) оценен в 300 ₽ По данным краевых властей, это самый популярный природный парк региона. Ежегодно его посещают от 70 до 170 тыс. человек (это более 80% всех оформленных разрешений). Визит на охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)» обойдется в 200 ₽ Сейчас стоимость посещения ООПТ в Прикамье составляет 150 ₽