В Хабаровском крае расширят поддержку оленеводов и их семей

Теперь при организации доставки детей оленеводов в места кочевий будет обеспечиваться также перевозка грузов, необходимых для жизни и хозяйственной деятельности семей. В их числе — продукты питания, одежда, средства гигиены, медикаменты, бытовое оборудование и другие предметы первой необходимости.