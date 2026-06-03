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В Хабаровском крае расширят поддержку оленеводов и их семей

В закон о северном оленеводстве включат доставку грузов и дополнительные меры социальной поддержки.

В Хабаровском крае внесены изменения в закон «О поддержке домашнего северного оленеводства», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Законодательная дума края рассмотрела и приняла поправки, подготовленные министерством природных ресурсов региона по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

Ключевое изменение касается расширения мер поддержки оленеводов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в отдалённых территориях края.

Теперь при организации доставки детей оленеводов в места кочевий будет обеспечиваться также перевозка грузов, необходимых для жизни и хозяйственной деятельности семей. В их числе — продукты питания, одежда, средства гигиены, медикаменты, бытовое оборудование и другие предметы первой необходимости.

Отдельно закон расширяет социальные гарантии для детей оленеводов, включая совершеннолетних, в период между окончанием школы и поступлением в учебные заведения. На них распространяются меры поддержки, включая денежные выплаты, компенсации проезда и санаторно-курортное лечение.

Как отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев, изменения позволят повысить социальную защищённость семей оленеводов и сохранить традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера.

В правительстве региона напоминают, что ранее губернатор во время рабочей поездки в северные районы обсуждал вопросы поддержки общин и сохранения традиционного образа жизни.