Бывший глава нижегородского филиала РАНХиГС проведет 4 года в колонии

Суд приговорил бывшего главу вуза к лишению свободы. Ему придется провести четыре года в колонии строгого режима. Наряду с реальным сроком фигуранту озвучили запрет на работу в образовательной сфере в течение пяти лет и выписали штраф в сумме 3 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».