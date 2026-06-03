Бывший глава нижегородского филиала РАНХиГС проведет 4 года в колонии

В Нижнем Новгороде зачитали решение по делу экс-директора нижегородского института управления РАНХиГС Александра Парамонова. Его обвиняли в получении взяток, поборах с подчиненных и других злоупотреблениях.
Суд приговорил бывшего главу вуза к лишению свободы. Ему придется провести четыре года в колонии строгого режима. Наряду с реальным сроком фигуранту озвучили запрет на работу в образовательной сфере в течение пяти лет и выписали штраф в сумме 3 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».
Напомним, сторона обвинения запрашивала для подсудимого более жесткое наказание. Прокуратура настаивала на 10 годах заключения, но суд учел признание Парамонова в содеянном и его помощь следствию.