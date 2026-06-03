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В Калининграде ищут подрядчика для капремонта ул. Калязинской

На работы власти готовы потратить порядка 16 млн рублей.

Власти Калининграда ищут подрядчика для проведения капитального ремонта части ул. Калязинской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо провести на участке от ул. Генерала-Лейтенанта Озерова до дома № 10 на ул. Калязинской. На ремонт власти готовы потратить порядка 16 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Заявки на участие в торгах принимают до 10 июня. Определить подрядчика планируют 15 июня. Исполнить контракт необходимо за 140 дней. Непосредственно на работы отводится 110 дней.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, пока речь идёт о «первой части» капитального ремонта ул. Калязинской — дороге и парковках.

«“Красные линии” улицы позволяют разместить на ней ещё и тротуары с газоном, и велодорожку с буферной зоной, но эти работы согласился провести инвестор за свой счёт», — добавили в пресс-службе.

Изображение: пресс-служба администрации Калининграда.

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