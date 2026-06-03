Психолог рассказала, как сериалы незаметно формируют бытовые привычки

«Привычки и окружение экранных персонажей все чаще воспринимаются как часть эмоционально привлекательного образа жизни, к которому хочется быть ближе. Именно поэтому после просмотра сериалов и фильмов люди начинают обращать больше внимания на сервировку завтраков, уютный свет в интерьере, красивые кружки, ведение бумажных ежедневников или неспешные вечерние ритуалы заботы о себе», — заявила психолог в беседе с «Газетой.Ru».