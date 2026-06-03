Прокуратура контролирует затянувшееся строительство дома в Нижнем Новгороде

В ходе проверки выяснилось, что строительная компания ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» нарушила установленные контрактом сроки. Техническая готовность объекта на данный момент составляет всего 74%. Медленные темпы работ привели к ущемлению жилищных прав нижегородцев, так как здание возводится специально для расселения граждан из аварийного фонда по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».