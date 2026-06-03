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Прокуратура контролирует затянувшееся строительство дома в Нижнем Новгороде

Застройщик сорвал сроки сдачи многоэтажки в Приокском районе, предназначенной для расселения аварийного фонда.

Прокуратура Нижнего Новгорода взяла под контроль ход строительства многоквартирного дома № 40 по улице 40 лет Победы в Приокском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки выяснилось, что строительная компания ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» нарушила установленные контрактом сроки. Техническая готовность объекта на данный момент составляет всего 74%. Медленные темпы работ привели к ущемлению жилищных прав нижегородцев, так как здание возводится специально для расселения граждан из аварийного фонда по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В адрес руководства застройщика внесено прокурорское представление. После этого прокурор города Игорь Мокичев лично выехал на стройплощадку и совместно с заказчиком и подрядчиком осмотрел объект, обсудив соблюдение новых графиков.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит для экс-главы филиала РАНХиГС Парамонова 10 лет тюрьмы.