Экс-директора нижегородского филиала РАНХиГС осудили на четыре года

После того как в 2022 году Парамонов возглавил региональный филиал РАНХиГС, он внедрил ещё одну схему: выписывал премии отдельным подчинённым, которые затем должны были возвращать часть суммы «на общие нужды». В результате таких действий он получил от сотрудников 7,9 млн рублей. Кроме того, Парамонов признал вину в мошенничестве со средствами академии.