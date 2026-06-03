Экс-директора нижегородского филиала РАНХиГС осудили на четыре года

Бывший директор нижегородского института управления РАНХиГС и экс‑депутат областного заксобрания Александр Парамонов приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в «Ъ‑Приволжье» из зала суда.
Помимо тюремного срока, осуждённому назначен штраф в размере 3 млн рублей, а также введён пятилетний запрет на занятие должностей в системе образования. Суд учёл смягчающие обстоятельства: Парамонов признал вину, пошёл на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение.
В пользу РАНХиГС с подсудимого взыскан ущерб в сумме 3,5 млн рублей. Часть изъятых у бывшего депутата наличных средств пойдёт на погашение суммы полученных им взяток.
Александр Парамонов был арестован в марте 2025 года. Следствие установило, что, работая в дзержинском филиале РАНХиГС, он организовал схему получения взяток за фиктивное обучение: люди платили, чтобы получить диплом без фактического прохождения программы.
Посредником в этих махинациях выступал водитель Парамонова — Мурад Магомедов. Сам осуждённый утверждал, что часть незаконно полученных денег направлял на поддержку спорта — организацию мероприятий и развитие спортивных инициатив, а также помогал военнослужащим в зоне СВО.
После того как в 2022 году Парамонов возглавил региональный филиал РАНХиГС, он внедрил ещё одну схему: выписывал премии отдельным подчинённым, которые затем должны были возвращать часть суммы «на общие нужды». В результате таких действий он получил от сотрудников 7,9 млн рублей. Кроме того, Парамонов признал вину в мошенничестве со средствами академии.
Прокуратура просила назначить Парамонову 10 лет строгого режима. Защита в ходе процесса настаивала на смягчении наказания. Адвокат Ярослав Шарыгин просил суд учесть:
многочисленные благодарности, полученные Парамоновым за общественную деятельность;
признание вины и искреннее раскаяние;
активное содействие следствию, включая предоставление информации о соучастниках;
наличие на иждивении троих малолетних детей.
Юрист ходатайствовал о назначении наказания «ниже низшего», не связанного с изоляцией от общества.
По итогам заседания с Парамонова сняли электронный браслет, использовавшийся для отслеживания его местонахождения, и надели наручники. Часть вещественных доказательств — в том числе визитки и партбилет — будет возвращена осуждённому или его родственникам.