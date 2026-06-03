Пучков ответил на жалобу мамы школьницы, которую не отпустили в туалет на ОГЭ

«Все спорные ситуации, инциденты, например, при удалении с экзамена лично беру под контроль и просматриваю видеозаписи из аудиторий. К сожалению, в это году удаления за телефон и шпаргалки у нас уже были, поэтому видеозаписи просматривал и всегда смотрю не только сам инцидент, но и работу аудитории в целом. Могу сказать, что ребята спокойно выходили в туалет в тех аудиториях, которые я просматривал, и их не останавливали», — пояснил министр.