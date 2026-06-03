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Пучков ответил на жалобу мамы школьницы, которую не отпустили в туалет на ОГЭ

Ранее в социальных сетях мама одной из школьниц пожаловалась, что ее дочь не выпускали в туалет.

Источник: Нижегородская правда

Допуск школьников в туалет во время экзамена разрешен, напомнил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. Об этом он заявил, комментируя один из инцидентов в школе.

Ранее в социальных сетях мама одной из школьниц пожаловалась в соцсетях, что ее дочь не выпускали в туалет во время ОГЭ по математике. Из-за этого девочке пришлось писать экзамен быстрее, из-за чего она теперь переживает, что это может негативно сказаться на ее результате.

Скриншот увидел Михаил Пучков. Он отметил, что проверить эту информацию никак не может, так как в комментарии не приводится номер школы или пункта сдачи. Он напомнил, что допуск в туалет во время сдачи экзамена разрешен, и «никто не может удерживать и не пускать участника на поход в уборную».

«Все спорные ситуации, инциденты, например, при удалении с экзамена лично беру под контроль и просматриваю видеозаписи из аудиторий. К сожалению, в это году удаления за телефон и шпаргалки у нас уже были, поэтому видеозаписи просматривал и всегда смотрю не только сам инцидент, но и работу аудитории в целом. Могу сказать, что ребята спокойно выходили в туалет в тех аудиториях, которые я просматривал, и их не останавливали», — пояснил министр.

Он также напомнил, что в пунктах проведения экзамена присутствуют аккредитованные общественные наблюдатели и родители, которые контролируют экзаменационную кампанию. Также родители и дети могут обратиться по телефонам горячей линии:

по вопросам нормативного правового обеспечения подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 — 8 (831) 433−99−00;

по вопросам нарушений законодательства в области образования при подготовке и проведении ГИА — 8 (831) 421−46−70.

Любой инцидент расследует спецкомиссия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять нижегородских школьников сняли с ОГЭ по математике из-за шпаргалок.