Роспотребнадзор рассказал, как защититься от лихорадки денге

«Крайне важно соблюдать меры профилактики. К ним относятся: использование закрытой одежды, применение репеллентов, москитных сеток, а также средств борьбы с насекомыми в помещениях. Также стоит избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.