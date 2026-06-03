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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от лихорадки денге

Роспотребнадзор: средства от комаров помогут обезопасить себя от денге.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Использование средств от комаров и закрытая одежда поможет российским туристам обезопасить себя от лихорадки денге, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о возможном случае лихорадки денге у россиянки, вернувшейся из Африки.

«Крайне важно соблюдать меры профилактики. К ним относятся: использование закрытой одежды, применение репеллентов, москитных сеток, а также средств борьбы с насекомыми в помещениях. Также стоит избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре отметили, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы, при появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки.

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров.