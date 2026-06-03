Школьники Краснодарского края узнали о том, как предотвратить пожары в лесу

Сотрудники лесопожарного центра Краснодарского края провели серию профилактических встреч для школьников в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Уроки безопасности прошли в образовательных учреждениях Мостовского, Туапсинского районов и города Геленджика. Специалисты рассказали ребятам о том, какую угрозу для экосистемы несет неконтролируемый огонь, и как важно соблюдать правила противопожарного режима в лесных массивах. Особое внимание они уделили алгоритмам действий при обнаружении задымления. Также дети отработали навыки вызова экстренных служб.
«Системное экологическое просвещение — неотъемлемая часть нашей работы по борьбе с лесными пожарами. Мы стремимся не просто информировать, а вовлекать молодежь в процесс сохранения природных богатств. Когда ребенок на практике видит, как непросто “тушить” воображаемый пожар, он начинает иначе относиться к лесу, понимая, что предотвратить возгорание гораздо проще, чем ликвидировать его последствия», — подчеркнули в краевом лесопожарном центре.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.