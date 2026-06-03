Школьники Краснодарского края узнали о том, как предотвратить пожары в лесу

«Системное экологическое просвещение — неотъемлемая часть нашей работы по борьбе с лесными пожарами. Мы стремимся не просто информировать, а вовлекать молодежь в процесс сохранения природных богатств. Когда ребенок на практике видит, как непросто “тушить” воображаемый пожар, он начинает иначе относиться к лесу, понимая, что предотвратить возгорание гораздо проще, чем ликвидировать его последствия», — подчеркнули в краевом лесопожарном центре.