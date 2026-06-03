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В Поморье прошли тренинги по развитию молодежного предпринимательства

В мероприятиях приняли участие около 40 студентов из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска.

Источник: Национальные проекты России

Серия тренингов по развитию молодежного предпринимательства состоялась в Архангельской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе агентства регионального развития.

Всего в мероприятиях приняли участие около 40 студентов из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. В ходе занятий тренер образовательных программ АРР Любовь Дрокина рассказала слушателям о предпринимательском мышлении, методах генерации и оценки бизнес-идей. Также она представила алгоритмы выбора организационно-правовой формы и регистрации собственного дела.

Особое внимание было уделено практическим аспектам запуска проектов, включая оценку рыночного спроса, управление рисками, клиентоориентированность. Кроме того, участники изучили инструменты финансовой, образовательной и консультационной поддержки молодежных идей.

«Предпринимательство — это возможность для самореализации, которая требует не только креативного подхода, но и системного планирования. Мы стремимся показать молодым людям, что при наличии грамотной подготовки, ресурсного мышления и доступа к инфраструктуре поддержки идеи могут быть реализованы», — подчеркнула Любовь Дрокина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.