В Поморье прошли тренинги по развитию молодежного предпринимательства

«Предпринимательство — это возможность для самореализации, которая требует не только креативного подхода, но и системного планирования. Мы стремимся показать молодым людям, что при наличии грамотной подготовки, ресурсного мышления и доступа к инфраструктуре поддержки идеи могут быть реализованы», — подчеркнула Любовь Дрокина.