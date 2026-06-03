Заброшенную котельную в Тамбове хотят отреставрировать

Концепция уже получила поддержку в виде архитектурного решения. Окончательный функционал объекта не определен, над ним думает собственник. Кому принадлежит здание, не уточняется. Бывшая котельная располагается недалеко от реки Студенец. Объект не имеет статуса объекта культурного наследия (ОКН), но расположен в охраняемой зоне.