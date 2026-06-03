«На Дону до конца 2026 года с рынка уйдут до 30% производителей одежды»

Тем не менее, по оценкам экспертов, до конца года около 20−30% предприятий легкой промышленности региона могут закрыться, а ситуация может измениться только при системных трансформациях рыночных условий, включая стабилизацию макроэкономических факторов, значительное снижение ключевой ставки, развитие собственной сырьевой базы, а также создание более благоприятных условий для конкуренции с зарубежными поставщиками. Помимо этого, будут требоваться и большие объемы государственной поддержки в виде льготных кредитов и лизинга, а также субсидий.