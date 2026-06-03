Россиянам рассказали, как распознать фальшивые сообщения от Telegram

В МВД рассказали, как распознать поддельные сообщения от имени Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве пояснили, что одним из признаков фальшивого сервисного аккаунта является статус «Был недавно». У официальных сервисных аккаунтов мессенджера такого статуса быть не должно. Также настоящие сервисные аккаунты Telegram не предлагают пользователям добавить их в контакты или отправить в блок.
В МВД советуют обращать внимание и на дату создания аккаунта, а также страну регистрации. Если «официальный представитель Telegram» появился только в 2024 или 2025 году либо привязан к неожиданной стране, это повод усомниться в его подлинности.
По данным ведомства, мошенники используют поддельные уведомления о скором удалении профиля. Пользователю приходит сообщение якобы от администрации Telegram с предупреждением о ликвидации учетной записи и предложением срочно отменить процедуру.
После перехода по ссылке или нажатия на кнопку человек может передать злоумышленникам код авторизации. Так мошенники получают доступ к аккаунту.