«Кризисная квартира» для женщин открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась «кризисная квартира» — безопасное пространство для беременных женщин и мам с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В квартире одновременно смогут проживать три семьи. Здесь нижегородкам готовы оказать поддержку и содействие в решении проблем. С семьями будут общаться психологи, социальные работники, а также юристы и другие эксперты — в зависимости от конкретной ситуации.
Как уточнили в областном минсоцразвития, «кризисная квартира» предназначена для женщин с детьми, которые пострадали от любых видов насилия, потеряли жилье или средства к существованию. Проект курирует нижегородский центр для несовершеннолетних «Вера».
Фото: Минсоцразвития Нижегородской области.
В квартире предусмотрели пять жилых комнат: три отдельные спальни и помещения для общего пользования. Пространство оснастили кабинетом для работы дежурного специалиста, а также необходимым бытовым оборудованием.
«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Оно было создано базе одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Сейчас мы открываем вторую кризисную квартиру на три семьи», — сказал министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Планируется открыть «кризисные» объекты в других городах региона — Дзержинске, Арзамасе, Выксе.
Напомним, национальный проект «Семья» включает мероприятия по всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощью.
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