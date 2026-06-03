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«Кризисная квартира» для женщин открылась в Нижнем Новгороде

Это безопасное пространство для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В Нижнем Новгороде открылась «кризисная квартира» — безопасное пространство для беременных женщин и мам с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В квартире одновременно смогут проживать три семьи. Здесь нижегородкам готовы оказать поддержку и содействие в решении проблем. С семьями будут общаться психологи, социальные работники, а также юристы и другие эксперты — в зависимости от конкретной ситуации.

Как уточнили в областном минсоцразвития, «кризисная квартира» предназначена для женщин с детьми, которые пострадали от любых видов насилия, потеряли жилье или средства к существованию. Проект курирует нижегородский центр для несовершеннолетних «Вера».

Фото: Минсоцразвития Нижегородской области.

В квартире предусмотрели пять жилых комнат: три отдельные спальни и помещения для общего пользования. Пространство оснастили кабинетом для работы дежурного специалиста, а также необходимым бытовым оборудованием.

«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Оно было создано базе одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Сейчас мы открываем вторую кризисную квартиру на три семьи», — сказал министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Планируется открыть «кризисные» объекты в других городах региона — Дзержинске, Арзамасе, Выксе.

Напомним, национальный проект «Семья» включает мероприятия по всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощью.

Ранее мы писали, что число бесплатных процедур ЭКО выросло в Нижегородской области в 2 раза за 5 лет.