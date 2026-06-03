«Кризисная квартира» для женщин открылась в Нижнем Новгороде

«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Оно было создано базе одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Сейчас мы открываем вторую кризисную квартиру на три семьи», — сказал министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.