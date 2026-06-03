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Пермячка предстанет перед судом за махинации с социальными выплатами

Она предоставила в уполномоченный орган ложные сведения о своём доходе.

Жительница Перми обманом получила статус малоимущей и получила свыше 320 тысяч рублей, сообщили в УМВД по городу Перми.

По версии следствия, в июне 2024 года 49-летней женщина решила незаконно получить выплаты в рамках соц.контракта, предназначенного для поддержки ИП. Обвиняемая предоставила в уполномоченный орган ложные сведения о своём доходе и получила статус малоимущей — что позволило претендовать на гос.поддержку.

В результате между исполнительным органом власти и женщиной был заключён соц.контракт на организацию швейного бизнеса на сумму свыше 320 тысяч рублей.

Следователи отдела полиции Свердловского района возбудили уголовное дело. Пермячку привлекли к ответственности по ст. 159.2 ч.3 УК РФ.

Напомним, военнослужащего из Прикамья обманули на 1,6 млн рублей жители Вологодской области.