Пермячка предстанет перед судом за махинации с социальными выплатами

По версии следствия, в июне 2024 года 49-летней женщина решила незаконно получить выплаты в рамках соц.контракта, предназначенного для поддержки ИП. Обвиняемая предоставила в уполномоченный орган ложные сведения о своём доходе и получила статус малоимущей — что позволило претендовать на гос.поддержку.