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Ростовчанам напомнили о штрафах за фото и видео после атак БПЛА

Подобную информацию нельзя публиковать в Интернете.

Власти Ростовской области напомнили жителям региона о действующем запрете на фото‑ и видеосъёмку беспилотных атак, их последствий, а также мест расположения воинских частей и подразделений. Публикация подобных материалов в интернете строго запрещена.

Ограничение введено указом губернатора в августе 2025 года. Мера направлена на обеспечение безопасности населения и военнослужащих и предотвращение утечки данных, представляющих оперативный интерес.

За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Исключение распространяется на органы власти и официальные источники информации и публикации с указанием ссылки на официальные источники.

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