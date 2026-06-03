Ростовчанам напомнили о штрафах за фото и видео после атак БПЛА

Власти Ростовской области напомнили жителям региона о действующем запрете на фото‑ и видеосъёмку беспилотных атак, их последствий, а также мест расположения воинских частей и подразделений. Публикация подобных материалов в интернете строго запрещена.
Ограничение введено указом губернатора в августе 2025 года. Мера направлена на обеспечение безопасности населения и военнослужащих и предотвращение утечки данных, представляющих оперативный интерес.
За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.
Исключение распространяется на органы власти и официальные источники информации и публикации с указанием ссылки на официальные источники.