Майкл Веккьоне заключил контракт с ХК «Торпедо». Дебютировав в сезоне 2025/26 в Континентальной хоккейной лиге, нападающий из США стал одним из лучших игроков астанинского «Барыса». Дата рождения Майкла Веккьоне — 25.02.1993, рост — 178 см, вес — 88 кг.
Веккьоне закончил недавний чемпионат лучшим бомбардиром, лучшим снайпером и вторым ассистентом «Барыса»: за 65 игр — 46 очков при 19 заброшенных шайбах и 27 результативных передачах. Среднее время на площадке составило 17 минут 45 секунд.
Ранее Майкл выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши Бэрс». Отличаясь бомбардирскими качествами, внёс весомый вклад в то, что команда дважды, в 2023 и 2024 годах, выиграла Кубок Колдера — главный трофей АХЛ. В сезонах 2021/22 и 2022/23 Веккьоне защищал цвета «Херши» вместе с Бобби Нарделлой, который летом 2025-го стал игроком обороны «Торпедо».
«За время своей карьеры Майкл Веккьоне заслуженно получил репутацию универсального нападающего, который может быть одинаково полезным как при игре на краю, так и в центре. Этот фактор, а также его кубковый опыт и личностные качества командного игрока стали определяющими для нас при его подписании. Верим, что он станет важной частью “Торпедо” и поможет команде выполнить поставленные на новый сезон задачи», — прокомментировал заключение контракта, сроком на год, генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.