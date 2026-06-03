В Нижнем Новгороде впервые в России установили нейростимуляторы нового поколения

В Университетской клинике ПИМУ в Нижнем Новгороде впервые в России выполнили операции по имплантации 32-контактных нейростимуляторов нового поколения пациентам с повреждениями и заболеваниями спинного мозга. Вмешательства прошли 2 и 3 июня. Новые системы оснащены многоконтактными электродами, которые позволяют воздействовать на большую площадь нервной ткани и более гибко настраивать стимуляцию под потребности конкретного пациента, сообщили в пресс-службе ПИМУ.