Совфед одобрил арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

В перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.