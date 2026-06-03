Совфед одобрил арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий арест имущества, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, с начала СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ.
В перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Законом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.
Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.