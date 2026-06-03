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16-летний житель Норильска уходил от погони и сбил пешехода

Накануне вечером в северной столице региона произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом ИЖ-7108 без государственных номеров. Об этом сообщили.

Накануне вечером в северной столице региона произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом ИЖ-7108 без государственных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Водитель двигался без специальной экипировки, за его спиной находился пассажир. Полицейские подали сигнал об остановке, который тот проигнорировал, и дорожные полицейские начали преследование. Байкер ехал по городским улицам на высокой скорости и сбил 41-летнюю женщину-пешехода, в результате ДТП ее пришлось госпитализировать. После аварии водитель и пассажир бросили мотоцикл и попытались убежать, однако безрезультатно. Нарушителем оказался 16-летний местный житель. Возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, полицейские дадут правовую оценку действиям законных представителей подростка.