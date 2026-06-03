Новые терминалы появились в краснодарских трамваях в тестовом режиме

В трамваях Краснодара начали устанавливать терминалы, предназначенные для оплаты проезда наличными. Фотографии новых устройств, появившихся в салонах вагонов, активно обсуждают пользователи социальных сетей.
Как сообщили в МУП «КТТУ», оборудование размещают в рамках экспериментального проекта. На данный момент терминалы проходят этап тестирования и еще не введены в эксплуатацию.
В предприятии уточнили, что воспользоваться новыми устройствами для оплаты поездки пассажиры пока не могут. Решение о запуске системы будет принято после завершения всех необходимых проверок и настройки оборудования.
Сроки полноценного ввода терминалов в работу в КТТУ пока не называют. Сейчас специалисты оценивают работу оборудования и его готовность к использованию на маршрутах городского электротранспорта.