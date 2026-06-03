Симоньян в проекте «Письмо себе» пожелала ничего не бояться

«Мне кажется, что 15-летней и 16-летней себе я сказала бы одно и то же. Как, собственно, и 6-летней себе, и 36-летней себе, и сейчас вот 46-летней себе я говорю то же самое. Я вообще об этом целую книгу написала. Вот моя книга, которая сейчас, спасибо Господу, бестселлер, она об этом. Так вот это какие слова: ничего не бойся, Бог есть, а смерти — нет», — сказала Симоньян в видеообращении.