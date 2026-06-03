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Симоньян в проекте «Письмо себе» пожелала ничего не бояться

Симоньян пожелала 16-летней себе ничего не бояться, так как Бог есть.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в проекте «Письмо себе» и пожелала 16-летней себе ничего не бояться, так как Бог есть, а смерти — нет.

Проект стартовал в преддверии Молодежного дня Петербургского международного экономического форума. Представители государственных, научных, предпринимательских и общественных кругов записывают видеообращения к себе в 16-летнем возрасте.

«Мне кажется, что 15-летней и 16-летней себе я сказала бы одно и то же. Как, собственно, и 6-летней себе, и 36-летней себе, и сейчас вот 46-летней себе я говорю то же самое. Я вообще об этом целую книгу написала. Вот моя книга, которая сейчас, спасибо Господу, бестселлер, она об этом. Так вот это какие слова: ничего не бойся, Бог есть, а смерти — нет», — сказала Симоньян в видеообращении.

Проект реализован при поддержке Фонда «Росконгресс», медиа «ВЕДЫ», и Кибердома. Идея акции — сократить дистанцию между поколениями и напомнить молодежи, что люди, которые добились успеха, когда-то тоже были подростками со своими страхами и сомнениями.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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