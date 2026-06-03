На строительство тюрьмы в Красноярском крае за 2,79 млрд рублей не нашлось подрядчика

Первый аукцион на строительство режимного корпуса в Минусинске не состоялся. На торги не поступило ни одной заявки. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Заказчиком выступает ГУФСИН России по Красноярскому краю. Начальная цена контракта составляла 2,79 млрд рублей. Средства планировали выделить из федерального бюджета. Работы должны выполнить в рамках гособоронзаказа по программе развития уголовно исполнительной системы до 2035 года.
Подрядчик должен был разработать проект и построить 9 этажный режимный корпус на улице Горького, 114. Комплекс рассчитан на 593 заключенных. По документации, объект должен состоять из двух корпусов общей площадью 19,9 тыс. квадратных метров. Их планируют соединить галереей. Также в проекте предусмотрены лифты, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, домофоны и прогулочный дворик.
Заявки на участие в аукционе принимали с 12 мая по 1 июня. Итоги планировали подвести 2 июня, однако из-за отсутствия участников закупку признали несостоявшейся.