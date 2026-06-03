На строительство тюрьмы в Красноярском крае за 2,79 млрд рублей не нашлось подрядчика

Подрядчик должен был разработать проект и построить 9 этажный режимный корпус на улице Горького, 114. Комплекс рассчитан на 593 заключенных. По документации, объект должен состоять из двух корпусов общей площадью 19,9 тыс. квадратных метров. Их планируют соединить галереей. Также в проекте предусмотрены лифты, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, домофоны и прогулочный дворик.