В Ростове-на-Дону интерес ко вторичному жилью вырос на 16% за год

«Вторичный рынок жилья уверенно растет на фоне снижения ипотечных ставок. Доля сделок с использованием этого кредитного инструмента на 7 п.п. превышает показатели апреля 2025 года, при этом третий месяц подряд оставаясь стабильной и составляя 31%. Это означает, что россияне готовы инвестировать во “вторичку” не только заемные средства, но и собственные накопления, а также использовать в качестве капитала средства от продажи жилья. На длинной дистанции такая активизация рынка приводит к уменьшению предложения: год к году выбор на платформе сократился на 13%. Это оказывает давление на цены и в целом улучшает переговорные позиции продавцов по сравнению с тем, что было полгода назад», — прокомментировал «Ъ-Ростов» управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.