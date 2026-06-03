Полицейских наградили за спасение женщины и ребенка с пожара в Шахунье

Полицейские начали стучать в двери и кона вспыхнувшего здания. Им открыла 25-летняя женщина, которая не подозревала о возгорании. Не дожидаясь прибытия пожарных, сотрудники МВД вывели хозяйку из дома, после чего спасли ее шестимесячного сына и животных из задымленного помещения.