Полицейских наградили за спасение женщины и ребенка с пожара в Шахунье

В Шахунье трое полицейских вызволили женщину и полугодовалого ребенка из горящего здания и были награждены за героический поступок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В свободное от службы время начальник отделения ГИБДД ОМВД России по городу Шахунья Александр Комиссаров заметил горящий дом. Рядом он встретил своих коллег — Владислава Осипова и Дениса Толстоброва. Они тоже поспешили к месту пожара, возвращаясь с заявки.
Полицейские начали стучать в двери и кона вспыхнувшего здания. Им открыла 25-летняя женщина, которая не подозревала о возгорании. Не дожидаясь прибытия пожарных, сотрудники МВД вывели хозяйку из дома, после чего спасли ее шестимесячного сына и животных из задымленного помещения.
Вместе с соседями полицейские локализовали пожар подручными средствами — снегом и землей. Благодаря этому огонь не перекинулся на дворовые постройки и жилые дома.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил самоотверженных спасателей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские полицейские предотвратили побег троих заключенных из тюрьмы.