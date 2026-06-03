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Полицейских наградили за спасение женщины и ребенка с пожара в Шахунье

Вместе с соседями сотрудники МВД локализовали пожар подручными средствами.

В Шахунье трое полицейских вызволили женщину и полугодовалого ребенка из горящего здания и были награждены за героический поступок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В свободное от службы время начальник отделения ГИБДД ОМВД России по городу Шахунья Александр Комиссаров заметил горящий дом. Рядом он встретил своих коллег — Владислава Осипова и Дениса Толстоброва. Они тоже поспешили к месту пожара, возвращаясь с заявки.

Полицейские начали стучать в двери и кона вспыхнувшего здания. Им открыла 25-летняя женщина, которая не подозревала о возгорании. Не дожидаясь прибытия пожарных, сотрудники МВД вывели хозяйку из дома, после чего спасли ее шестимесячного сына и животных из задымленного помещения.

Вместе с соседями полицейские локализовали пожар подручными средствами — снегом и землей. Благодаря этому огонь не перекинулся на дворовые постройки и жилые дома.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил самоотверженных спасателей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские полицейские предотвратили побег троих заключенных из тюрьмы.

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