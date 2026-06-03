Сильная вспышка M1.2 на Солнце длилась 5 минут и грозит бурей

На Солнце 2 июня 2026 года зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности M1.2. Событие длилось около 5 минут.
По данным Института прикладной геофизики, вспышка зарегистрирована в 07:45 мск в рентгеновском диапазоне, — пишет ТАСС.
Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X. Класс M относится к высоким и может сопровождаться выбросами солнечной плазмы и магнитными бурями.
При магнитных бурях возможны сбои связи и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют следить за прогнозами и по возможности снижать нагрузку на технику.
Ранее сообщалось о навсегда вымерших выдах флоры и фауны.