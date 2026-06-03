Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная вспышка M1.2 на Солнце длилась 5 минут и грозит бурей

Ученые предупреждают о повышенной солнечной активности в ближайшие дни.

На Солнце 2 июня 2026 года зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности M1.2. Событие длилось около 5 минут.

По данным Института прикладной геофизики, вспышка зарегистрирована в 07:45 мск в рентгеновском диапазоне, — пишет ТАСС.

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X. Класс M относится к высоким и может сопровождаться выбросами солнечной плазмы и магнитными бурями.

При магнитных бурях возможны сбои связи и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют следить за прогнозами и по возможности снижать нагрузку на технику.

Ранее сообщалось о навсегда вымерших выдах флоры и фауны.