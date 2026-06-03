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Молодые учителя в Прикамье смогут получать выплату в 100 тыс. рублей независимо от формы обучения

Молодым педагогам в Прикамье могут начать выплачивать по 100 тыс. руб. вне зависимости от формы обучения. Это предусматривает проект закона, поступивший в краевое заксобрание. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Молодым педагогам в Прикамье могут начать выплачивать по 100 тыс. руб. вне зависимости от формы обучения. Это предусматривает проект закона, поступивший в краевое заксобрание. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Как указано в документе, учителя государственных и муниципальных образовательных организаций имеют право на получение единовременного пособия в размере 100 тыс. руб. Для этого необходимо устроиться на работу в течение двух лет после получения профессионального образования.

В законопроекте предлагается не учитывать форму их обучения — очную или заочную. Сейчас претендовать на выплату могут только те педагоги, которые обучались очно.