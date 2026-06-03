В Светлом будут судить директора ООО «Коммунальщик» за хищение более 786 тысяч рублей при ремонте дорог

В Калининградской области прокурор Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Коммунальщик». Он обвиняется в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов на ремонт дорог по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Как установлено в ходе следствия, в 2018 году обвиняемый заключил муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на территории Светловского городского округа. Строительные материалы, использованные при выполнении работ, были приобретены без включения в цену налога на добавленную стоимость, поскольку предприятие применяло упрощённую систему налогообложения.
С целью незаконного получения компенсации НДС обвиняемый предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении в рамках контракта товаров и услуг у поставщиков, являющихся плательщиками данного налога, после чего незаконно получил компенсацию. В результате таких действий из бюджета городского округа были похищены денежные средства в размере свыше 786 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.