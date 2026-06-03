В Светлом будут судить директора ООО «Коммунальщик» за хищение более 786 тысяч рублей при ремонте дорог

В Калининградской области прокурор Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Коммунальщик». Он обвиняется в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов на ремонт дорог по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Как установлено в ходе следствия, в 2018 году обвиняемый заключил муниципальные контракты на выполнение работ…