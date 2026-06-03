В Красноярском крае более 900 мужчин проверили репродуктивное здоровье

30 мая медицинские учреждения Красноярского края провели акцию «День мужского здоровья», во время которой жители могли пройти комплексную диагностику и осмотр хирурга. В региональном Минздраве добавили, что всего обследование прошли 1376 человек, еще 928 получили консультации.
Особое внимание специалисты уделяли профилактике заболеваний репродуктивной системы — это актуально для мужчин от 18 до 49 лет.
Добавим, что с начала 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли 127,2 тысячи жителей нашего региона. Среди мужчин здоровье проверили 65 936 человек, женщин — 61 262.
Для чего нужен репродуктивный скрининг? На этот и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1 FM ответила начальник отдела мониторинга факторов риска краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Краснова.