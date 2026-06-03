В Красноярском крае более 900 мужчин проверили репродуктивное здоровье

30 мая медицинские учреждения Красноярского края провели акцию «День мужского здоровья», во время которой жители могли пройти комплексную диагностику и осмотр хирурга. В региональном Минздраве добавили, что всего обследование прошли 1376 человек, еще 928 получили консультации.