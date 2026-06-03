Смерть ребенка проверят в Ростове сотрудники Росздравнадзора

Напомним, ранее о случившемся рассказали в соцсетях. По неподтвержденной информации из соцмедиа, девочка находилась в неправильном положении, и медики предложили провести наружный акушерский поворот. При этом перед вмешательством мать малышки якобы предупредили о рисках подобной процедуры.