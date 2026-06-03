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Смерть ребенка проверят в Ростове сотрудники Росздравнадзора

Информацию о гибели ребенка после акушерской процедуры проверят в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проверят информацию о смерти ребенка после акушерской процедуры. В ситуации начали разбираться сотрудники территориального органа Росздравнадзора.

— В связи с публикациями в СМИ специалисты проверят информацию о том, что роженица потеряла ребенка после процедуры наружного акушерского поворота, — сообщили в Росздравнадзоре.

Напомним, ранее о случившемся рассказали в соцсетях. По неподтвержденной информации из соцмедиа, девочка находилась в неправильном положении, и медики предложили провести наружный акушерский поворот. При этом перед вмешательством мать малышки якобы предупредили о рисках подобной процедуры.

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