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Совфед одобрил закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра

СФ одобрил закон о штрафах для иностранцев за отказ или уклонение от медосмотра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.

Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением.

Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также закрепляется норма, в соответствии с которой в случае обнаружения в ходе одной проверки сразу нескольких одинаковых нарушений штраф могут выписать за каждое отдельно.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.