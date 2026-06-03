Около половины красноярцев выступили против доставки роботами курьерами

За такой формат доставки в городе высказались 26% экономически активных жителей, которые пользуются сервисами доставки. Остальные 30% не определились с ответом. По уровню поддержки рободоставки Красноярск оказался ближе к нижней части рейтинга городов миллионников. Для сравнения, в Перми за доставку роботами выступили 36% опрошенных. В Самаре и Краснодаре такой формат поддержали по 30% участников опроса. В Новосибирске за роботов курьеров высказались 25%. Ниже Красноярска поддержку показали Москва, где рободоставку одобрили 24% жителей и Омск с 20%.