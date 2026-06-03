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Восемь человек эвакуировали из-за подъёма воды в Тубе в Красноярском крае

Ожидается дальнейшее колебание уровня воды в Тубе.

2 июня уровень воды в реке Туба резко поднялся. В результате в посёлке Усть-Шушь Курагинского округа частично затопило приусадебные участки и один жилой дом. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Спасатели Минусинского отряда выехали на место, обследовали местную дамбу и эвакуировали 8 человек в посёлок Курагино. Сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Ожидается дальнейшее колебание уровня воды в Тубе. Ситуация под особым контролем властей.

Ранее мы сообщали, что выход воды на пойму сохраняется на 10 реках Красноярского края.