Стала известна дата прощания с директором школы по велоспорту Геннадием Михайловым

Прощание с директором спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадием Михайловым состоится в четверг, 4 июня. Об этом мэрия Калининграда пишет в своём телеграм-канале.
В 11:30 пройдёт гражданская панихида и отпевание. Прощание состоится в Свято-Никольском монастыре на Тенистой аллее, 39б.
Геннадий Михайлов умер 31 мая от остановки сердца. Друзья и соратники основателя «Дня колеса» поделились тёплыми воспоминаниями о нём.
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