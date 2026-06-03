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Стала известна дата прощания с директором школы по велоспорту Геннадием Михайловым

Основатель «Дня колеса» скончался 31 мая.

Источник: Клопс.ru

Прощание с директором спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадием Михайловым состоится в четверг, 4 июня. Об этом мэрия Калининграда пишет в своём телеграм-канале.

В 11:30 пройдёт гражданская панихида и отпевание. Прощание состоится в Свято-Никольском монастыре на Тенистой аллее, 39б.

Геннадий Михайлов умер 31 мая от остановки сердца. Друзья и соратники основателя «Дня колеса» поделились тёплыми воспоминаниями о нём.

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