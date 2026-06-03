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В Светлом судят директора компании, который во время ремонта дорог похитил из бюджета более 786 тыс. рублей

Суд рассмотрит дело о мошенничестве в 2018 году.

В Светлом суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при исполнении контрактов на ремонт дорог. О предстоящем заседании сообщает прокуратура области.

В 2018 году директор ООО «Коммунальщик» при исполнении контрактов на ремонт дорог на территории Светловского округа задумал незаконно получить компенсацию НДС. Для этого руководитель предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении товаров и услуг у поставщиков, являющихся плательщиками налога.

В итоге из районного бюджета похищено было больше 786 тыс. рублей.