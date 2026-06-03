В Светлом судят директора компании, который во время ремонта дорог похитил из бюджета более 786 тыс. рублей

В 2018 году директор ООО «Коммунальщик» при исполнении контрактов на ремонт дорог на территории Светловского округа задумал незаконно получить компенсацию НДС. Для этого руководитель предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении товаров и услуг у поставщиков, являющихся плательщиками налога.