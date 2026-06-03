Люди труда и герои СВО. Кого пермяки решили отправить на выборы

«Главное — не оставаться в стороне. Чтобы в крае были перемены, надо начинать с себя, быть активным и неравнодушным. Хорошо, что голосование дистанционное — достала телефон, авторизовалась и через две минуты отдала свой голос тем, в ком больше уверена», — сказала молодая мама.