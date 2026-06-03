Люди труда и герои СВО. Кого пермяки решили отправить на выборы

Предварительное голосование вызвало неподдельный интерес жителей Прикамья. 125 тысяч человек, отдали свои голоса за кандидатов, которых они хотят видеть на выборах в сентябре 2026 года. Сайт perm.aif.ru разобрался, какие депутаты нужны прикамцам.
Предварительное голосование вызвало большой интерес.
На днях стали известны итоги электронного предварительного голосования «Единой России». Предварительное голосование — не выборы, а процедура отбора, обязательная для всех кандидатов от «Единой России», которые впоследствии на эти самые выборы и пойдут, рассказали в пермском краевом отделении партии.
«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует пул кандидатов, полностью полагаясь на выбор избирателей. Участвовать в предварительном голосовании мог каждый зарегистрированный в Пермском гражданин России старше восемнадцати лет при наличии верифицированного аккаунта на портале «Госуслуги». Воспользовался предоставленной возможностью каждый пятнадцатый избиратель, всего 125 тысяч человек.
Жители Прикамья определили тех, кто пойдёт на выборы.
«Почему растет интерес к предварительному голосованию? Потому что жителям края не все равно. Избиратели хотят сами решать, кто достоин стать депутатом Госдумы, краевого Заксобрания и местных дум. Они не готовы голосовать за незнакомые фамилии. Им важно самим формировать команду кандидатов, которые будут отстаивать интересы пермяков до следующих выборов», — пояснила кандидат политических наук Алёна Садилова.
К примеру, пермячка Софья Гордеева рассказала, что сделала свой выбор прямо с телефона во время прогулки с дочкой по обновленному Скверу журналистов.
«Главное — не оставаться в стороне. Чтобы в крае были перемены, надо начинать с себя, быть активным и неравнодушным. Хорошо, что голосование дистанционное — достала телефон, авторизовалась и через две минуты отдала свой голос тем, в ком больше уверена», — сказала молодая мама.
По её словам, выбор был непростым. Свои кандидатуры на предварительное голосование выдвинули более тысячи человек. Часть из них будет баллотироваться в одномандатных округах, часть — по партийным спискам.
Опытные политики, молодёжь, участники СВО, промышленники.
Итоги предварительного голосования показали колоссальный запрос на обновление, считает Алёна Садилова. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявлял о тренде на смену лиц, и его слова подтвердились итогами предварительного голосования.
В Прикамье более четверти победителей — новые лица в региональной политике, через отбор прошло много молодёжных лидеров. Прикамцы активно голосовали за тех, кто им близок и понятен. Например, люди труда доверяли представлять свои интересы производственникам.
«Губернатор в своем послании очень точно отметил, что Пермский край — край промышленный, край сильный. И эта сила не только в современных предприятиях, а прежде всего в людях, которые каждый день работают на развитие региона», — прокомментировал итоги предварительного голосования депутат Заксобрания Пермского края Алексей Мазлов, хорошо знающий пермскую промышленность изнутри.
По его мнению, голос заводчан должен звучать максимально громко на уровне принятия законов.
С каждым годом в кампанию всё больше включаются участники СВО. Наши герои умеют защищать страну и готовы работать ради ее будущего на родной земле.
«Для нас служение стране никогда не заканчивается. Сначала там, на передовой, а сегодня — в работе для людей здесь, на родной земле, — говорит участник СВО Денис Катаев. — Мы знаем цену ответственности, умеем брать её на себя и принимать решения, помогающие сделать жизнь лучше».
Первый замсекретаря прикамского реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев сообщил, что процедура прошла без нарушений. Проголосовал 125981 избиратель. Также Григорьев отметил высокую конкуренцию. На выдвижение кандидатами в Госдуму претендовали 10 человек на место, в краевой парламент и Пермскую думу — примерно по семь человек на место.
От имени губернатора Дмитрия Махонина Вячеслав Григорьев поблагодарил всех проголосовавших за гражданскую активность.