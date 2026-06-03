Воронежцам показали спектакль о курской Судже

«Меня пригласили просто поприсутствовать на кастинге, но, ознакомившись с проектом, я заинтересовалось, — поясняет Марина Евтухова. — Я сначала удивилась, когда услышала в сюжете свою собственную историю отъезда из приграничного района. Просто сотни людей уезжали так же, как и я. Для меня это стало своеобразной терапией — я смогла поделиться болью и переживаниями с тысячной аудиторией. Я поняла, что меня слышат и понимают, это большое облегчение. В постановке участвует и моя дочь, которой было непросто восстановиться эмоционально. Она до сих пор не может заснуть без фразы: “Мама, скажи, что всё будет хорошо”. В её маленькой душе столько было боли и страха!».