Воронежцам показали спектакль о курской Судже

Привезённый спектакль «Народная история. Непокоренный Курск» (12+) необычен и по форме, и по содержанию. В нём участвуют не только профессиональные актёры, но и очевидцы вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.
Они рассказывают о том, как их дома атаковывали вражеские дроны, и как, схватив детей и документы, под звуки взрывов они бежали из родного дома мимо горящих зданий и автомобилей, а потом ещё долгие месяцы не могли отойти от этого ужаса.
Подлинные истории.
Перед показом спектакля творческая группа пояснила, как готовился проект, и какое значение он имеет для зрителей и сыгравших в нём людей.
В частности, автор и режиссёр проекта Михаил Иванов рассказал, что идея документального спектакля «Народная история. Непокоренный Курск» родилась неожиданно. В августе 2024 года его команда приехала в Курск с другим спектаклем — «Судьба человека. Первая весна» (12+). Но в ночь с 6 на 7 августа, перейдя границу, на территорию региона вторглись вооружённые формирования Украины и с боями стали углубляться в направлении Суджи. И режиссёр решил, что нужно создать постановку о том, что происходит сейчас.
«В основу проекта легли подлинные истории людей, связанных с Курской областью и вторжением ВСУ, — говорит Михаил Иванов. — Он создавался для того, чтобы об этих событиях узнало как можно больше людей. В постановке есть отсылки к Великой Отечественной войне, но фокус — на собирательном образе русского человека, защитника, матери, жены, ребёнка… С 2014 года наша страна проходит через сложные испытания, а с 2022-го они стали ещё острее. И эти вызовы касаются не только приграничных территорий — они затрагивают всех нас».
Спектакль готовился в течение года. Режиссёр и автор сценария собирал подлинные истории, беседуя с жителями Суджи, которые находились в ПВР в Курске, встречался с волонтёрами, музыкантами. К проекту присоединилось большое количество партнёров, которые организовывали квартирники, мастер-классы. Во время таких встреч жители получали приглашения принять участие в проекте.
«Как признавались многие куряне, пережившие трагедию, на таких мероприятиях они находили для себя новый смысл жизни, семью, друзей, — делится режиссёр. — Они смогли переключиться, успокоить боль от потерь. В столичном регионе сложно понять, каково это — лишиться дома, привычных вещей, тех же альбомов бабушек и дедушек, и оказаться просто на улице, взяв с собой только паспорт и понимая, что уже никогда не вернёшься в родной дом. Это большая трагедия. Когда дети видят беспилотники, трупы, видят, как сгорает детские сад, они могут спать только там, где нет окон. Это проект про всю страну, про наш народ, про то, что мы сейчас переживаем. Те, кто увидит спектакль, смогут понять, о чём я говорю».
Сила веры.
Документально-театральная постановка объединила не только жителей Курской области. К ней присоединились Калужский инновационный театр балета и Театр балета Красногорска, а также заслуженные артисты Сергей Войтенко и Александр Скляр — песня музыкантов «Там под Курском опять бои» звучит в спектакле.
Сергей Войтенко рассказал по видеосвязи, что песня родилась сразу после тех событий, когда спектакль ещё только зарождался.
«Когда мы приехали в Курск, мы сразу прониклись всей этой историей, — говорит он. — Я очень рад, что нам удалось попасть в самое её сердце. Нельзя сказать, что страна была в беспамятстве всё это время — мы помогали фронту. Но не все люди осознавали, что это реальность, а не кино. Песню мы исполнили вместе с Александром Скляром, и я искренне счастлив, что композиция нашла своё место в постановке».
Режиссёру было сложно вместить огромный документальный материал в формат театрального искусства, но удалось найти объединяющий момент — образ Серафима Саровского. По словам Михаила Иванова, он стал проводником и голосом спектакля, символом веры, которая ведёт человека по жизни.
«В нашем репертуаре уже есть работы, связанные с Ксенией Петербургской, — рассказывает художественный руководитель инновационного балета “ИКЦ Калуга” Ксения Голыжбина. — И когда Михаил поделился, что лейтмотивом станет история Серафима Саровского, стало ясно, что это теперь самое главное в спектакле, потому что вера в бога и чудо помогает людям продолжать свой путь».
Также через хореографию и музыку актёрам удалось передать напряжённость и героизм одного из самых драматичных эпизодов, посвящённых военной операции «Поток», в ходе которой было освобождено Курское приграничье. Это важное событие тоже нашло отражение в спектакле.
Плакали все.
Всего в проекте задействовано более 80 человек. Вместе с профессиональными актёрами на сцене выступают участники специальной военной операции, вынужденные переселенцы, волонтёры, врачи, матери и дети, пережившие вооружённое вторжение. Самой юной участнице постановки — пять, самому взрослому — 75 лет.
Педагог и работник культуры из Курской области Марина Евтухова рассказала, что в проект она попала случайно. А потом поняла, что как свидетель и участник событий должна помочь запечатлеть часть нашей истории.
«Меня пригласили просто поприсутствовать на кастинге, но, ознакомившись с проектом, я заинтересовалось, — поясняет Марина Евтухова. — Я сначала удивилась, когда услышала в сюжете свою собственную историю отъезда из приграничного района. Просто сотни людей уезжали так же, как и я. Для меня это стало своеобразной терапией — я смогла поделиться болью и переживаниями с тысячной аудиторией. Я поняла, что меня слышат и понимают, это большое облегчение. В постановке участвует и моя дочь, которой было непросто восстановиться эмоционально. Она до сих пор не может заснуть без фразы: “Мама, скажи, что всё будет хорошо”. В её маленькой душе столько было боли и страха!».
Другой участник проекта Владимир Саньков в Курской области занимался волонтёрской деятельностью. Он вспоминает, что познакомился с Михаилом на полигоне и был приглашён в проект.
«Сначала сомневался, так как у меня совсем нет театрального опыта, — признаётся Владимир. — Но на репетиции увидел, насколько всё честно и правдиво. И я тоже решился, потому что наша задача — не сыграть, а передать память о том, что было на самом деле, чтобы все об этом узнали».
Спектакль посмотрели уже более 11 тысяч зрителей. И всякий раз без эмоций не получается — плачут все и в зале, и за кулисами.
«В конце спектакля мы стоим к зрителю спиной и играет песня спектакля. А когда мы поворачиваемся, то всегда видим, что зал стоит. По 10 минут зрители стоя аплодируют со слезами на глазах. Они не могут сдержать эмоций. В такие моменты понимаешь, что всё это не зря», — делится Марина Евтухова.
Показы спектакля «Народная история. Непокорённый Курск» уже прошли в Курске, Москве, Красногорске, Калуге, Новороссийске, Севастополе, Судаке, в Минске и других городах. Воронеж стал 13-м городом. И везде спектакль встречали аншлагом, а провожали — долгими аплодисментами. В этом год 11a у за высокий профессиональный уровень проект был удостоен Благодарности Министерства обороны РФ.