Нижегородцы оценили благоустроенные по нацпроекту детские и спортплощадки

«В нашей спортивной школе более 360 детей разного возраста. Раньше у ребят не было возможности заниматься на улице. Теперь, когда погода позволяет, мы регулярно выходим сюда на разминку, играем в футбол и занимаемся на уличных тренажёрах. Голосование очень важно, так как если бы не проголосовали наши педагоги, родители, жители близлежащих домов, то такой сквер не появился бы», — рассказал директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Симанов.