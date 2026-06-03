Нижегородцы оценили благоустроенные по нацпроекту детские и спортплощадки

За время действия программы «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области создали, отремонтировали, благоустроили больше 750 парков, скверов и площадей. Большинство из них 1 июня, в День защиты детей, стали основными площадками для проведения праздников.
Сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в прошлом году. Рабочие заменили дорожное покрытие, установили новую систему освещения, лавочки и урны, выполнили работы по озеленению. Жители близлежащих домов очень просили сделать детские площадки. В результате появились две игровые зоны: у дома № 1 по проспекту Кораблестроителей — для ребят помладше, а у дома № 11а — детский комплекс «Корабль», предназначен для детей постарше.
В этом году 1 июня именно здесь прошла летняя спартакиада «Детства чудесная пора».
«Раньше этот проспект был исключительно пешеходной зоной. Но мы, родители, мечтали, чтобы функционал этой территории отдыха во время благоустройства расширили. Наш микрорайон густо населённый, здесь много детей, и потребность в детских площадках огромная. И вот теперь есть отличная зона для наших школьников и дошкольников», — поделилась своим мнением Елена, мама четвероклассника Дениса.
Кроме детских игровых площадок за время действия программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе созданы десятки спортивных объектов.
Среди них сквер «Самбо» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Благодаря тому, что жители активно голосовали за благоустройство этой территории, на месте заброшенного пустыря построили современный комплекс с универсальной площадкой для командных видов спорта. Теперь здесь ежедневно занимаются и жители из соседних домов, и воспитанники детско-юношеской спортивной школы по самбо и дзюдо.
«В нашей спортивной школе более 360 детей разного возраста. Раньше у ребят не было возможности заниматься на улице. Теперь, когда погода позволяет, мы регулярно выходим сюда на разминку, играем в футбол и занимаемся на уличных тренажёрах. Голосование очень важно, так как если бы не проголосовали наши педагоги, родители, жители близлежащих домов, то такой сквер не появился бы», — рассказал директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Симанов.
Сейчас в регионе активно идёт голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. Свой выбор уже сделали почти 290 тысяч жителей Нижегородской области. На голосование выставлено 93 территории в 23 муниципалитетах. Это парки, скверы, площади, спортивные и игровые площадки. Какие из них построят и благоустроят в первую очередь, зависит от выбора каждого из нас. Голосование продлится до 12 июня включительно.
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