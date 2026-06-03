Ярмарки, концерты и лазерное шоу: в субботу Светлогорск отметит День города

С 10:00 до 15:00 — игровые зоны: диск-гольф, большая джанга, большой дартс, корн-холл, городки и другие. С 10:00 до 16:00 — детские локации с аквагримом, анимацией и мастер-классами. Будет фотозона с печатью моментальных снимков и бесплатные станции со сладкой ватой.