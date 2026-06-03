Нижегородскому зкс-депутату Александру Парамонову грозит 10 лет строгого режима

В Нижегородской области продолжается судебный процесс над бывшим депутатом регионального Законодательного собрания и экс-директором Нижегородского института управления РАНХиГС Александром Парамоновым. В ходе прений сторон прокуратура попросила назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 3 млн рублей и запрет на работу в системе образования сроком на пять лет, сообщает «Ъ-Приволжье».