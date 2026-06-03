В Москве приступают к отливке памятника участникам СВО для Волгограда

При создании памятника делали акцент на том, чтобы он гармонировал с другими творениями Евгения Вучетича, так как будет установлен у подножия Мамаева кургана в Мемориальном парке. Поэтому по стилистике и цвету он будет очень похож на знаменитые скульптуры. Вокруг монумента благоустроят территорию и сделают подсветку. Рядом расположится музей истории СВО.