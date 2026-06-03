Стало известно, какая погода ждет Волгоград в ближайшие недели

На третий день июня волгоградцы в шутку заговорили о том, что «лето в этом году выдалось прохладным». За внешней иронией стоит, конечно же, желание ощутить не календарную, а реальную смену сезонов. Какая погода ждет горожан в ближайшие две недели и стоит ли убирать в шкафы теплые вещи, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у синоптиков.
— По предварительным прогнозам Росгидромета, июнь в Волгоградской области будет вполне традиционным и уложится в среднемноголетние значения: напомню, что его месячная температура составляет в среднем 21,3 градус, а количество осадков — 40,6 миллиметров, — рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
Начнем с хороших новостей. В ближайшее время в Волгоградской области проводят наделавший лишнего шума циклон — на смену ему придет теплая погода до +25 градусов.
— Несмотря на постепенное потепление, сегодняшняя ночь будет еще прохладной. В регионе температура составит +7 — +12, а при прояснении в северных районах опустится всего до +3, — отмечает метеоролог. — В четверг и пятницу горожане смогут погреться под июньским солнцем: столбики термометров поднимутся до 25−27 градусов тепла в Волгограде и до 22−27 градусов — в области.
А вот в субботу долгожданное июньское солнце вновь затянут тучи. Из-за надвигающегося циклона Волгоградскую область накроет волной дождей и похолоданием до 20 градусов. Осадки, правда уже не такие обильные, задержатся в регионе на несколько дней. Воздух при этом будет согреваться до +24 — +26.
— До середины июня в городе и области будет наблюдаться неустойчивая погода — на смену теплым и солнечным дням придут дождливые и более холодные, — комментирует Наталья Алатырцева. — В ночь на 12-е июня нас, по предварительным прогнозам, ждет выход очередного циклона, а, значит — дожди и небольшое понижение температуры. Изменение погоды волгоградцы заметят буквально в течения дня.
В субботу, 13 июня, дождавшиеся длинных выходных волгоградцы могут рассчитывать не более, чем на 24 градуса тепла. В северных районах области температура поднимется только до +18 — + 20.
— В праздничные выходные регион вновь будет во власти кратковременных дождей. Ожидается, что закончатся они только к воскресенью, 15 июня, — заключает синоптик. — Накануне новой рабочей недели в регионе потеплеет до +22 — +25 градусов.
Непогода пришла в Волгоградскую область еще в последние дни мая. Сильные дожди внесли коррективы в планы школьников, отмечавших свой Последний звонок, а в выходные отменили Троицкие гуляния в парке Волжского.
Фото Павла Мирошкина.