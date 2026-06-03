Стало известно, какая погода ждет Волгоград в ближайшие недели

На третий день июня волгоградцы в шутку заговорили о том, что «лето в этом году выдалось прохладным». За внешней иронией стоит, конечно же, желание ощутить не календарную, а реальную смену сезонов. Какая погода ждет горожан в ближайшие две недели и стоит ли убирать в шкафы теплые вещи, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у синоптиков.