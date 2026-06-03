Эксперт Ожогин рассказал о типичных летних ошибках водителей

Летом водители зачастую становятся менее внимательными к состоянию своего автомобиля, чем в холодное время года. Им кажется, что основные опасности остались позади: больше нет морозов, гололёда, реагентов и сложностей с запуском двигателя. Однако лето приносит свои риски: жара, пыль, пробки, перегруз багажника и использование кондиционера создают дополнительную нагрузку на двигатель, тормоза, подвеску и систему охлаждения.
Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в беседе с «Российской газетой» отметил, что одна из самых частых ошибок летом — это игнорирование системы охлаждения. Водители вспоминают о ней, только когда стрелка температуры начинает подниматься или на панели приборов появляется предупреждение о перегреве. В итоге, в лучшем случае потребуется замена патрубка, термостата или вентилятора. В худшем — может повредиться прокладка головки блока цилиндров, сама головка блока, поршневая группа или другие важные компоненты двигателя, и такой ремонт обойдётся значительно дороже.
Ещё одна ошибка — езда с перегруженным багажником в «дачном режиме». Хотя машина при этом продолжает движение, подвеска, амортизаторы, ступичные подшипники, тормоза и шины испытывают повышенную нагрузку. Особенно опасно ездить с перегрузом по плохим дорогам, так как это может привести к ускоренному износу деталей.
Третья ошибка — пренебрежение заменой масла, фильтров и обслуживанием кондиционера. Если масло старое или его уровень низкий, это ухудшает защиту двигателя. Масло хуже отводит тепло и смазывает детали, что ускоряет их износ. Водитель может не заметить проблему сразу, но со временем появятся повышенный расход масла, шумная работа двигателя, перегрев и другие неприятные симптомы.