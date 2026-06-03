Эксперт Ожогин рассказал о типичных летних ошибках водителей

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в беседе с «Российской газетой» отметил, что одна из самых частых ошибок летом — это игнорирование системы охлаждения. Водители вспоминают о ней, только когда стрелка температуры начинает подниматься или на панели приборов появляется предупреждение о перегреве. В итоге, в лучшем случае потребуется замена патрубка, термостата или вентилятора. В худшем — может повредиться прокладка головки блока цилиндров, сама головка блока, поршневая группа или другие важные компоненты двигателя, и такой ремонт обойдётся значительно дороже.