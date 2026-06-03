В Черняховске бывшего руководителя компании будут судить после гибели электрика на складе

По данным следствия, 46‑летний бывший фактический руководитель ООО 3 октября 2024 года допустил электрика к осмотру кабелей и соединений на третьем этаже зерносклада на улице Элеваторной. Работник не имел наряда‑допуска или распоряжения, был без средств индивидуальной защиты и страховочных систем.