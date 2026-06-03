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Китай стал главным покупателем красноярской лесопродукции

С начала года из Красноярского края на экспорт отправили более 1 млн кубометров лесопродукции. Основным покупателем стал Китай.

С начала года из Красноярского края на экспорт отправили более 1 млн кубометров лесопродукции. Основным покупателем стал Китай. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

С 1 января по 31 мая специалисты ведомства проконтролировали более 2 млн кубометров лесопродукции, которую вывозили с территории региона. Речь идет о деловой древесине и пиломатериалах. За пределы России из края отгрузили более 1 млн кубометров лесопродукции. Основной объем экспорта пришелся на пиломатериалы. Они составили 99% всей лесопродукции, вывезенной за рубеж.

Всего поставки шли в 16 стран. При этом главным импортером стал Китай. Туда отправили 835 тыс. кубометров пиломатериалов и 11 тыс. кубометров деловой древесины. На Китай пришлось 82% всего объема лесопродукции, вывезенной из Красноярского края на экспорт.

При внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора проконтролировали более 978 тыс. кубометров круглой древесины и пиломатериалов. Значительную часть продукции отправили в Иркутскую область и Краснодарский край.

За этот период управление оформило и выдало 43,5 тыс. сертификатов на лесопродукцию. Среди них 17,2 тыс. фитосанитарных и 26,4 тыс. карантинных.