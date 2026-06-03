Китай стал главным покупателем красноярской лесопродукции

С 1 января по 31 мая специалисты ведомства проконтролировали более 2 млн кубометров лесопродукции, которую вывозили с территории региона. Речь идет о деловой древесине и пиломатериалах. За пределы России из края отгрузили более 1 млн кубометров лесопродукции. Основной объем экспорта пришелся на пиломатериалы. Они составили 99% всей лесопродукции, вывезенной за рубеж.