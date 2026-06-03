Более 900 мужчин в Красноярском крае получили консультации по репродуктивному здоровью

«Увидел в интернете, что можно пройти бесплатную диспансеризацию, позвонил в поликлинику, меня сразу записали. За один день прошёл всех специалистов, теперь имею полную картину о своём здоровье. У меня выявили повышенный сахар. Выписали направление к эндокринологу, и я пойду уже с конкретным запросом», — поделился житель Красноярска Игорь Бутынец.