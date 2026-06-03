Более 900 мужчин в Красноярском крае получили консультации по репродуктивному здоровью

В Красноярском крае более 900 мужчин получили консультации специалистов во время акции «День мужского здоровья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Медицинские учреждения региона провели профилактическую акцию, посвященную мужскому здоровью. Особое внимание уделяли заболеваниям репродуктивной системы, что особенно актуально для мужчин от 18 до 49 лет.
Жители края могли за один день пройти комплексную диагностику и получить рекомендации врачей. Программа включала консультации хирурга, оценку общего состояния здоровья и при необходимости направление на дополнительные обследования.
Всего обследование прошли 1376 мужчин. Консультации получили 928 человек.
В Красноярской межрайонной поликлинике № 5 диспансеризацию прошли 32 человека. После приема у уролога каждому дали рекомендации или направления на углубленную диагностику.
«Увидел в интернете, что можно пройти бесплатную диспансеризацию, позвонил в поликлинику, меня сразу записали. За один день прошёл всех специалистов, теперь имею полную картину о своём здоровье. У меня выявили повышенный сахар. Выписали направление к эндокринологу, и я пойду уже с конкретным запросом», — поделился житель Красноярска Игорь Бутынец.
«Диспансеризация нужна, потому что многие мужчины даже не подозревают о своей патологии. При обследовании мы выявляем достаточно много вопросов, о которых должен знать каждый мужчина», отметила врач уролог поликлиники № 5 Елена Хлебнова.
В Сосновоборской больнице отдельный акцент сделали на подготовке будущих отцов. Мужчинам рассказали о партнерских родах и показали, как пеленать и купать малыша, обрабатывать пуповину и правильно обращаться с новорожденным.
«Планирование ребёнка важное дело для будущих родителей. Такие занятия снижают тревогу и страх. Мужчины часто переживают стресс не меньше женщин, но скрывают его», пояснила заведующая женской консультацией Сосновоборска Елена Зык.
Репродуктивный скрининг входит в программу всеобщей диспансеризации населения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В минздраве отметили, что из-за интереса жителей края сейчас обсуждается возможность сделать одну из суббот месяца специализированной для углубленной диспансеризации мужского здоровья.