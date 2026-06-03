Студентка СФУ создала мультимедийный проект о «Пушкинской карте» в Красноярском крае

В Сибирском федеральном университете студентка Анастасия Томенчук разработала информационно-образовательный проект «Пушка в кармане: опыт Красноярска». Медиапродукт посвящен программе «Пушкинская карта» и создан в рамках дипломной работы. Проект выполнен под руководством доцента кафедры журналистики и медиалингвистики Института филологии и языковой коммуникации СФУ Олеси Богуславской. На сайте представлены интервью, интерактивные фотографии, карточки, квиз, игра, графики, схемы и подкаст. Проект рассчитан на аудиторию 14−22 лет и помогает разобраться в правилах получения и использования карты, а также увидеть, как программа работает в регионе. По данным проекта, чаще всего карту оформляют в 14 лет. Разрыв с 15-летними пользователями составляет более 13 тысяч человек. Девушки пользуются картой на 26,6% чаще юношей. Самыми популярными форматами у красноярцев стали концерты, кинофильмы и театральные постановки. Максимальная активность пользователей зафиксирована в декабре, январе и октябре, минимальная — в июле. Проект реализован при поддержке проектного офиса программы «Пушкинская карта» Красноярского края.