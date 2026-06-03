В Волгограде опровергли информацию о крупномасштабной аварии на сетях

В СМИ ранее сообщалась недостоверная информация о якобы крупномасштабной аварии, оставившей без воды сразу 2 района областного центра и поселок Городище. Однако специалисты ресурсоснабжающей организации начали работы лишь в ночь на 3 июня. Плановые работы проводятся на участке сети ХВС по улицам Космонавтов и К. Симонова.